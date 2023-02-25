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Сегодня, 17:18

Гуменник заявил, что в финале «Гран-при» будут сюрпризы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник поделился эмоциями от выступления на концерте музыкально-хоровой студии «Галактика», который прошел в Санкт-Петербурге.

«Малагенью» мы играли когда-то давно, когда я еще музыкой занимался. Сейчас даже не вспомню, как давно это было — лет шесть или семь назад. Это последнее, что мы играли. Про нее мне сообщили в новом году, педагог Елена Анатольевна Федоровская поделилась такой идеей. Начал репетировать недели три назад. Оказалось, пальцы все помнят, легко все восстановил. Не помешало ли это подготовке к финалу Гран-при? Все равно иногда за рояль сажусь, что-то играю. Сейчас играл и вспоминал вот это. Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего, будут сюрпризы. Какие, не скажу", — приводит слова Гуменника

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5010211-skoree-vsego-budut-syurprizy-pyotr-gumennik-o-gryaduschem-vystuplenii-v-finale-gran-pri.html
Фигурное катание
Петр Гуменник
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