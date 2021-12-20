Гулякова пропустит чемпионат России из-за травмы ноги

Фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате России из-за повреждения голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Гулякову заменит Арина Онищенко.

Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.