Гулякова пропустит чемпионат России из-за травмы ноги
16:28
Фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате России из-за повреждения голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.
Гулякову заменит Арина Онищенко.
Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
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