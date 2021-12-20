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Гулякова пропустит чемпионат России из-за травмы ноги

16:28
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Фигуристка Анастасия Гулякова не сможет выступить на чемпионате России из-за повреждения голеностопа. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

Гулякову заменит Арина Онищенко.

Ранее из-за перелома кисти с турнира снялась чемпионка Европы Алена Косторная.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13249195

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Иван Шитик все материалы автора
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