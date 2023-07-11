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Сегодня, 15:34

Коляда — о приостановке карьеры: «Не относитесь к этому так, будто я умер. Все хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Михаил Коляда опубликовал в своем Telegram-канале пост после объявления о решении приостановить карьеру.

«Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере. Друзья, пожалуйста, не относитесь к этому так, будто я умер. Все хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики самые лучшие в мире!!! Спасибо вам всем за поддержку», — написал Коляда.

10 июля 28-летний фигурист в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» объявил о приостановке спортивной карьеры. Он заявлял, что принял такое решение из-за проблем с ментальным здоровьем.

Коляда — серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Он трижды становился чемпионом России и выигрывал командный чемпионат мира в 2021 году.

Михаил Коляда. Коляда приостанавливает свою карьеру. Но есть ли шанс еще увидеть Михаила в деле?

Источник: https://t.me/mikhail_kolyada/184
Фигурное катание
Михаил Коляда
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