Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram пост посвященный победному выступлению другого двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю на канадском этапе «Гран-при». Японец набрал 322,59 балла, до мирового рекорда американца Натана Чена, установленного на чемпионате мира, ему не хватило 0,83 балла.

— Ты вновь продемонстрировал миру, кто ты! — написал Плющенко на английском. — Продолжай толкать фигурное катание на следующий уровень. Я горжусь тобой, Юзу-сан.

В следующий раз Ханю выступит на японском этапе серии «Гран-при», который пройдет с 22 по 24 ноября в Саппоро.