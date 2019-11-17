Глейхенгауз поздравил Трусову с победой на «Гран-при России»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на «Гран-при России».

— Всем Дракарис. Поздравляю Сашу Трусову с победой на этапе «Гран-при» в Москве и попаданием в финал! Спасибо зрителям на трибунах, атмосфера была нереальная!, — написал Глейхенгауз в Instagram.

15-летняя фигуристка дважды упала во время произвольной программы: на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер». Трусова набрала 234,47 балла в сумме и вышла в финал «Гран-при» (она завоевала золото на канадском этапе серии).

Еще одна россиянка Евгения Медведева стала второй (225,76). Третье место заняла американка Мэрайя Белл (205,67).