Тренер-хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к хайпу и хейту в соцсетях.

— Вы говорили, что иногда читаете хейтеров. Самый смешной хейт вспомните?

— Много чего сейчас не вспомню, но, когда Алена [Косторная] первый раз катала «Ангела», меня обвинили в нарезке музыки, потому что в один момент там душ включается. А дело было в том, что я не резал музыку, это был оригинальный трек. Иногда очень забавно, когда претензии идут по сути не ко мне, а к композитору.

— В прошлом сезоне у вас был еще один хейтер в каком-то смысле — Евгений Плющенко. Не скучаете по прошлому сезону, подстегиванию в Instagram? Рейтинги тогда точно были выше.

— Он тренер, а не хейтер. Но нет, нас волнует только результат. Мы занимаемся этим спортом, чтобы приносить стране медали. Все остальное нас вообще не интересует. Хайп, разговоры в целом только мешают.