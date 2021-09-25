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Глейхенгауз: «Плющенко — тренер, а не хейтер»

20:36
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Тренер-хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к хайпу и хейту в соцсетях.

— Вы говорили, что иногда читаете хейтеров. Самый смешной хейт вспомните?

— Много чего сейчас не вспомню, но, когда Алена [Косторная] первый раз катала «Ангела», меня обвинили в нарезке музыки, потому что в один момент там душ включается. А дело было в том, что я не резал музыку, это был оригинальный трек. Иногда очень забавно, когда претензии идут по сути не ко мне, а к композитору.

— В прошлом сезоне у вас был еще один хейтер в каком-то смысле — Евгений Плющенко. Не скучаете по прошлому сезону, подстегиванию в Instagram? Рейтинги тогда точно были выше.

— Он тренер, а не хейтер. Но нет, нас волнует только результат. Мы занимаемся этим спортом, чтобы приносить стране медали. Все остальное нас вообще не интересует. Хайп, разговоры в целом только мешают.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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