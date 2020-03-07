Глеб Смолкин: «Выступим с Дианой на шоу Тутберидзе в Казани, Перми и Санкт-Петербурге»

Российские танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин, занявшие пятое место на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, отметили, что им будет непросто поддерживать темп прогресса, продемонстрированный в сезоне-2019/20.

— Выступление в Таллине стало последним стартом в сезоне, — рассказал Смолкин. — Сезон получился приличным, он для нас первый междуродный, мы нравимся судьям, нас хорошо принимают. Когда в отпуск? Пока не знаем, готовимся выступить в шоу Этери Тутберидзе, будем кататься в Перми, Казани и Санкт-Петербурге, в Сочи и Краснодаре нет, нам же все-таки нужно тренироваться.

Прогресс в этом сезоне получился впечатляющим, но когда доходит до топ-уровня двух ведущих российских пар и французов, такой же темп поддерживать сложно. (Екатерина Беспалова)