Глава Удмуртии Бречалов в маске поздравил Загитову с днем рождения

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет. Он также прикрепил фотографии к поздравлению, на которых он вместе с фигуристкой позирует в масках.

— Поздравил Алину Загитову с днем рождения! В Ижевске начиналась ее спортивная карьера, теперь в ее коллекции будет несколько книг с напоминаем о любимых местах родного города. На соревнования можно не возить, но пролистывать обязательно — родные места помогают. Впереди целая жизнь, а новость о включении спортсменки в состав сборной России на будущий сезон — отличный подарок на 18-летие! — написал Бречалов на своей странице в Facebook.