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Сегодня, 13:23

Роднина считает, что поднятие возрастного ценза положительно скажется на здоровье фигуристов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

Сегодня, 7 июня, конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.

«Все возможно, — приводит слова Родниной RT. — Российские спортсмены и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира. Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться. Мне кажется, что это принесет чуть больше здоровья в плане фигуристов и этих совсем ненужных разговоров».

В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет, в следующем сезоне порог останется таким же. С сезона-2023/24 во взрослый уровень можно будет выйти с 16 лет, а с 2024/25 — с 17.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1012255-rodnina-vozrastnoi-cenz-rossiya
Фигурное катание
Ирина Роднина
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