Гербольдт заявила, что Туктамышева заслужила путевку на Олимпиаду
Фигуристка Катарина Гербольдт оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в олимпийском сезоне.
«Думаю, что при условии чистого исполнения программ всеми Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти. Путевку на Олимпиаду она, бесспорно, заслужила. А насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния, вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться и претендовать на это место», — приводит «Газета.Ru» слова Гербольдт.
Сегодня, 24 сентября, Туктамышева одержала победу на этапе Кубка России в Сызрани, набрав 220,07 балла по итогам короткой и произвольной программ.
Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/09/24/n_16586809.shtml
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