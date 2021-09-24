Гербольдт заявила, что Туктамышева заслужила путевку на Олимпиаду

Фигуристка Катарина Гербольдт оценила перспективы Елизаветы Туктамышевой в олимпийском сезоне.

«Думаю, что при условии чистого исполнения программ всеми Туктамышевой будет сложно выдерживать конкуренцию. Но это спорт, может всякое произойти. Путевку на Олимпиаду она, бесспорно, заслужила. А насколько ей хватит потенциала, терпения и психологического состояния, вопрос открытый. Но она, конечно, девушка с опытом и будет бороться и претендовать на это место», — приводит «Газета.Ru» слова Гербольдт.

Сегодня, 24 сентября, Туктамышева одержала победу на этапе Кубка России в Сызрани, набрав 220,07 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.