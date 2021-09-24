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Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой

19:48
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото РИА Новости Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото «СЭ» Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото «СЭ»
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото РИА Новости
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Церемонию открытия концерта в честь 50-летнего юбилея спортивной школы «Самбо-70» ведет российская фигуристка Евгения Медведева с ринг-анонсером Александром Белым. Мероприятие проходит в Государственном Кремлевском дворце Москвы.

23 сентября сообщалось, что соведущей Медведевой станет Алина Загитова, однако фигуристка на данный момент наблюдает за концертом из зрительного зала.

Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото "СЭ"
Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото «СЭ»
Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото "СЭ"
Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото «СЭ»

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Виктория Кравченко все материалы автора

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