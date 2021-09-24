Церемонию открытия концерта в честь 50-летнего юбилея спортивной школы «Самбо-70» ведет российская фигуристка Евгения Медведева с ринг-анонсером Александром Белым. Мероприятие проходит в Государственном Кремлевском дворце Москвы.

23 сентября сообщалось, что соведущей Медведевой станет Алина Загитова, однако фигуристка на данный момент наблюдает за концертом из зрительного зала.

Церемонию в честь 50-летия школы «Самбо-70» Медведева ведет без Загитовой. Фото «СЭ»