«Произошел форс-мажор». Российский фигурист рассказал, как у него пошла кровь перед победным прокатом

Российский фигурист Александр Самарин после победы на первом этапе Кубка России в Сызрани (276,51 балла) поделился ощущениями от выступления.

— Короткая проограмма была явно получше, перед произвольной случился некоторый форс-мажор. Практически перед прокатом кровь из носа пошла. Так что немного штормило. Но в целом для начала неплохой результат, приятно начинать с первого места, особенно после прошедшего не очень успешного сезона. Большое спасибо команде, Светлане Владимировне (Соколовской, тренеру. — Прим. «СЭ»), которая в Оберстдорфе вместе с Марком. Держим за них кулаки и верим. Но я понимаю, что это рекордные баллы на нашем старте, на международной арене судейство будет построже. У меня вообще сейчас нет погони за баллами. Есть желание кататься, выступать и спокойно набирать форму, возвращать ту, которая была.

— Кровь из носа — это из-за давления?

— Без понятия. У меня вообще нет с этим проблем обычно. Это такой, новый этапчик (смеется).