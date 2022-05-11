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Сегодня, 13:18

Гербольдт: «Загитова вряд ли обыграет Валиеву и Щербакову»

Гербольдт заявила, что у Загитовой нет мотивации для возвращения в большой спорт
Роман Шишов
Корреспондент
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Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказала свое мнение о возможном продолжении карьеры Алиной Загитовой.

В 2019 году олимпийская чемпионка 2018 года приостановила карьеру. В 2021 Загитову исключили из состава сборной России.

— Я думаю, нет ничего невозможного. Если есть желание, человек может добиться всего, — цитирует Гербольдт «Спорт День за Днем». — Вопрос лишь в том, для чего это Алине? У нее есть все титулы, как таковой мотивации для возвращения в большой спорт у нее нет.

Плюс когда ты живешь несколько лет другой, свободной жизнью, то сложно себя заставить работать на прежнем уровне. Алине придется работать в десять раз больше, чтобы восстановить былую форму. Я уже не говорю о том, что нужно сделать, чтобы догнать соперников.

— Разве вернуться и обыграть Валиеву и Щербакову не мотивация?

— Думаю, на сегодняшний день для нее это вряд ли возможно.

— Как вы думаете, когда Загитова объявит о завершении карьеры?

— Честно говоря, не знаю. Это вопрос к Алине. Наверное, когда будет на тысячу процентов в этом уверена. Бывает ведь сложно признаться самому себе, что пришел финал твоей карьеры.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gerboldt-o-vozvrashchenii-zagitovoy-ona-vryad-li-obygraet-valievu-i-shcherbakovu
Алина Загитова
Катарина Гербольдт
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