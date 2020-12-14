Российская фигуристка Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» прокомментировала участие Ольги Бузовой в проекте «Ледниковый период».

— За что многие так не любят Ольгу Бузову в «Ледниковом периоде»? Ведь как бы она ни каталась, она все равно популяризует вид спорта.

— Вы знаете, тут скорее дело именно в ее хейтерах. В людях, которые ее в принципе не очень долюбливают. Не только в проекте.

— То есть дело не в том, как она катается?

— Да, на вкус и цвет товарищей нет. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мне кажется, звезд, таких как, телеведущие, певцы и так далее, оценивать так нельзя. Потому что у кого-то из них может быть более высокий уровень подготовки, у кого-то менее. Кому-то может быть из-за своего телосложения проще, кому-то сложнее. У кого-то есть страх, у кого-то его нет. Тут много разных факторов, которые на это влияют. Поэтому кому-то нравится такое катание, а кому-то другое, ведь мы же не профессионалов оцениваем. Если бы речь шла о профессиональных фигуристах, то было бы четко понятно, что и как оценивать, и какое у них качество исполнения. Это все-таки такое больше шоу, которое популяризирует наш вид спорта, а это самое главное. Рейтинги сейчас, насколько я знаю, очень даже хорошие. А кто их дает, собственно, неважно. Главное, чтобы спорт развивался и популяризировался.

(Алла Родкина)