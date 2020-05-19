Forbes включил Косторную в топ-30 самых перспективных россиян

Российская фигуристка Алена Косторная вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.

Также в список вошли 23-летний пловец Антон Чупков и 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов.

В числе номинантов в категории «Спорт и киберспорт» были: киберспортсмен Марк letw1k3 Данилов, футболист Федор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксер Дмитрий Бивол и легкоатлетка Анжелика Сидорова.