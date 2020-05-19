Forbes включил Косторную в топ-30 самых перспективных россиян
10:25
Российская фигуристка Алена Косторная вошла в список 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.
Также в список вошли 23-летний пловец Антон Чупков и 21-летний киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов.
В числе номинантов в категории «Спорт и киберспорт» были: киберспортсмен Марк letw1k3 Данилов, футболист Федор Чалов, баскетболистка Мария Вадеева, теннисист Даниил Медведев, хоккеист Артемий Панарин, боксер Дмитрий Бивол и легкоатлетка Анжелика Сидорова.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/other/2020-05-19-forbes-vklyuchil-kostornuyu-v-top-30-samykh-perspektivnykh-rossiyan
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