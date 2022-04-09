Двукратная чемпионка США Лью объявила о завершении карьеры

Фигуристка из США Алиса Лью в своих социальных сетях 9 апреля объявила, что завершает спортивную карьеру.

16-летняя спортсменка заявила, что теперь хочет больше времени уделять семье и друзьям, а также сосредоточиться на учебе.

Лью является двукратной чемпионкой США. Также она становилась бронзовой призеркой чемпионата мира, брала бронзу юниорского чемпионата мира и становилась второй в финале «Гран-при» среди юниоров.

Первый титул в США она выиграла в 13 лет. Таким образом, Лью стала самой молодой в истории победительницей чемпионатов США среди взрослых.