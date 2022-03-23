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Сегодня, 15:19

Плющенко заявил, что в России надо проводить больше турниров по фигурному катанию

Плющенко предложил проводить больше турниров по фигурному катанию в России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить от соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

«Соревноваться все равно надо, — приводит слова Плющенко RT. — Надо проводить турниры внутри страны, подтягивать Китай, Армению, Белоруссию — всех желающих».

Он предложил запустить в России серию турниров по принципу Гран-при.

«В те же самые даты проводить шесть этапов и финал. Но не для шести финалистов, а сделать две группы, чтобы было 10 или 12 человек. Без соревнований нельзя. Думаю, что годика через два мы вернемся на международную арену, и к этому надо быть готовыми», — сказал Плющенко.

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/980004-plyuschenko-figurnoe-katinie
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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