Этап юниорского Гран-при в Куршевеле: расписание видеотрансляций Первого канала
14:15
В Куршевеле (Франция) проходит первое соревнование нового сезона фигурного катания — стартовый этап юниорского Гран-при.
Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин
Расписание трансляций (время — московское)
22 августа, четверг
15.10 Девушки, короткая программа
20.25 Юноши, короткая программа
23 августа, пятница
15.10 Танцы, ритм-танец
18.05 Девушки, произвольная программа
24 августа, суббота
12.40 Юноши, произвольная программа
16.10 Танцы, произвольный танец
21.25 Показательные выступления
Дополнительная информация
https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-sredi-yuniorov-2019-20/pryamoy-efir