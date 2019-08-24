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Этап юниорского Гран-при в Куршевеле: расписание видеотрансляций Первого канала

14:15

В Куршевеле (Франция) проходит первое соревнование нового сезона фигурного катания — стартовый этап юниорского Гран-при.

Первый канал показывает все прокаты в прямом эфире на сайте и выкладывает хайлайты (лучшие моменты) выступлений россиян и лидеров. Комментатор — Александр Гришин

Расписание трансляций (время — московское)

22 августа, четверг

15.10 Девушки, короткая программа

20.25 Юноши, короткая программа

23 августа, пятница

15.10 Танцы, ритм-танец

18.05 Девушки, произвольная программа

24 августа, суббота

12.40 Юноши, произвольная программа

16.10 Танцы, произвольный танец

21.25 Показательные выступления

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/gran-pri-po-figurnomu-kataniyu-sredi-yuniorov-2019-20/pryamoy-efir

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