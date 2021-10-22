Skate America: список участников 1-го этапа серии «Гран-при»

С 23 по 25 октября в Лас-Вегасе пройдет первый этап серии — Skate America.

Соревнования будут проходить в четырех видах: женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Список участников:

Женщины:

Сатоко Мияхара (Япония), Каори Сакамото (Япония), Юхана Юкой (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Ксения Синицына (Россия), Александра Трусова (Россия), Дарья Усачева (Россия), Старр Эндрюс (США), Эмбер Гленн (США), Одри Шин (США).

Мужчины:

Нам Нгуен (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Кевин Аймо (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато (Япония), Шома Уно (Япония), Артур Даниелян (Россия), Нэтан Чен (США), Джимми Ма (США), Винсент Чжоу (США).

Танцы на льду:

Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада), Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Канада), Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания), Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония), Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша), Аннабель Морозова — Андрей Багин (Россия), Молли Сезанек — Егор Егоров (США), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США).

Пары:

Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада), Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония), Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия), Алина Пепелева — Роман Плешков (Россия), Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия), Джессика-Ноэль Калаланг — Брайан Джонсон (США), Алекса Книрим — Брэндон Фрэйзер (США), Челси Лю — Дэнни О'Ши (США).