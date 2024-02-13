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Сегодня, 10:04

Елена Ильиных в третий раз стала мамой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и ее супруг артист балета Сергей Полунин в третий раз стали родителями.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь... в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь... За то, что я правда могу сказать себе, что я молодец. Потому что у наших детей самый лучший папа на планете! И это настоящее счастье! За присужденное звание — многодетная мать! И за то, что, несмотря на схватки, мы все-таки успели сфотографироваться», — написала Ильиных в своих соцсетях.

У Ильиных и Полунина уже есть два сына: Мир (2020 г.р.), Дар (2022 г.р.).

29-летняя фигуристка — чемпионка Олимпиады-2014 в командных соревнованиях и бронзовый призер Олимпиады в личном турнире в паре с Никитой Кацалаповым.

Елена Ильиных и&nbsp;Сергей Полунин. «Почувствовал вибрацию». Фигуристка Ильиных выходит замуж за артиста балета Полунина

Фигурное катание
Елена Ильиных
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