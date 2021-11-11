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«Гран-при» Японии: расписание соревнований

23:00
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Четвертый этап серии «Гран-при».

С 12 по 14 ноября в Токио состоится четвертый этап серии «Гран-при» — «Gran Premio d'Italia». Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

12 ноября, пятница

Пары. Короткая программа

6.33

Танцы. Ритм-танец

8.20

Женщины. Короткая программа

10.10

Мужчины. Короткая программа

13.04

13 ноября, суббота

Пары. Произвольная программа

6.23

Танцы. Произвольный танец

8.40

Женщины. Произвольная программа

10.40

Мужчины. Произвольная программа

13.35

Российские участники:

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин.
Женщины: Дарья Усачева.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Танцы на льду: Софья Шевченко/Игорь Еременко, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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