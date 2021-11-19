«Гран-при» Франции, мужчины: порядок выхода на лед в короткой программе

В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».

В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Начало — 18.45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

В составе сборной России выступят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.

Порядок выхода на лед мужчин в короткой программе.

Первая разминка

1. Ромен Понсар (Франция)

2. Габриэле Франгипани (Италия)

3. Артур Даниелян (Россия) — 19.05

4. Андрей Мозалев (Россия) — 19.11

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

6. Шун Сато (Япония)

Вторая разминка

7. Кевин Аймо (Франция)

8. Денис Васильев (Латвия)

9. Дмитрий Алиев (Россия) — 19.50

10. Киган Мессинг (Канада)

11. Джейсон Браун (США)

12. Юма Кагияма (Япония)