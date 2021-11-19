«Гран-при» Франции, мужчины: порядок выхода на лед в короткой программе
17:00
В пятницу, 19 ноября, в Гренобле начнется пятый этап серии «Гран-при».
В первый соревновательный день мужчины представят свои короткие программы. Начало — 18.45 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».
В составе сборной России выступят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Андрей Мозалев.
Порядок выхода на лед мужчин в короткой программе.
Первая разминка
1. Ромен Понсар (Франция)
2. Габриэле Франгипани (Италия)
3. Артур Даниелян (Россия) — 19.05
4. Андрей Мозалев (Россия) — 19.11
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
6. Шун Сато (Япония)
Вторая разминка
7. Кевин Аймо (Франция)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Дмитрий Алиев (Россия) — 19.50
10. Киган Мессинг (Канада)
11. Джейсон Браун (США)
12. Юма Кагияма (Япония)
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