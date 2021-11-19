Тарасова оценила выступление российских фигуристок на Гран-при Франции

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлением от выступлений российских фигуристок в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции.

Чемпионка мира Анна Щербакова после короткой программы набрала 77,94 балла и занимает первое место, чемпионка Европы Алена Косторная — 76,44 и 2-е место, а Ксения Синицына (69,89) — 3-е.

«Я согласна с судьями! Наши девочки лучше всех! Новая короткая программа Ани? На мой взгляд, она лучше всех, но и мне очень понравилась Косторная тоже. Однако, Аня больше, ей очень идет это программа и она очень передает состояние музыки. Синицына удивила своим исполнением», — сказала Тарасова «СЭ».