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Сегодня, 11:35

Грузинский фигурист Егадзе рассказал, как попал в группу российского тренера Этери Тутберидзе

Виктория Кравченко
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Грузинский фигурист Ника Егадзе рассказал, почему решил тренироваться в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

«Изначально я хотел просто поставить программу у Даниила Марковича Глейхенгауза. Приехал на сборы группы Этери Георгиевны, и там мне уже очень сильно помогла Федерация фигурного катания Грузии: президент федерации сделал многое для того, чтобы я смог кататься в этой группе.

Теперь со мной на тренировках работают Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович Дудаков — все в одинаковой степени, а программы ставит только Даниил Маркович.

Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты. Чтобы продолжать прогрессировать, мне надо было переехать. Я отправился в Москву с мамой, а учиться продолжил в Грузии дистанционно», — цитирует Егадзе «Газета.Ru».

19-летний фигурист является бронзовым призером Олимпийских игр среди юношей 2017 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/10/17405179.shtml?updated
Этери Тутберидзе
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