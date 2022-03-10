Грузинский фигурист Егадзе рассказал, как попал в группу российского тренера Этери Тутберидзе

Грузинский фигурист Ника Егадзе рассказал, почему решил тренироваться в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

«Изначально я хотел просто поставить программу у Даниила Марковича Глейхенгауза. Приехал на сборы группы Этери Георгиевны, и там мне уже очень сильно помогла Федерация фигурного катания Грузии: президент федерации сделал многое для того, чтобы я смог кататься в этой группе.

Теперь со мной на тренировках работают Этери Георгиевна, Даниил Маркович и Сергей Викторович Дудаков — все в одинаковой степени, а программы ставит только Даниил Маркович.

Я понимал, что в Грузии особых перспектив нет, а в Москве работают очень хорошие специалисты. Чтобы продолжать прогрессировать, мне надо было переехать. Я отправился в Москву с мамой, а учиться продолжил в Грузии дистанционно», — цитирует Егадзе «Газета.Ru».

19-летний фигурист является бронзовым призером Олимпийских игр среди юношей 2017 года.