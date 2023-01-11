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Фигуристы Панфилова и Рылов сообщили, что никогда не думали о смене гражданства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионы мира среди юниоров Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заявили, что никогда не задумывались о смене спортивного гражданства.

«Мыслей о смене гражданства никогда не было, — цитирует Рылова ТАСС. — У меня о смене тренера мысли возникали, не вижу в этом ничего плохого, потому что это жизнь. Но я подумал, что идти особо не к кому».

«Я никогда не приходила к мысли о смене тренера, в этом не было необходимости. Сейчас об этом поздно говорить», — сказала Панфилова.

5 января Панфилова в своих социальных сетях сообщила о том, что они с партнером завершили карьеру из-за череды тяжелых травм.

19-летняя Панфилова и 21-летний Рылов являются чемпионами мира среди юниоров, чемпионами зимних юношеских Олимпийских игр-2020, победителями финала юниорского «Гран-при» (2019/20).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов
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