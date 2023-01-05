Чемпионы юношеских Олимпийских игр в парах Панфилова и Рылов объявили о завершении карьеры

Чемпионы юношеских Олимпийских игр, чемпионы мира и России среди юниоров в парном катании Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов объявили о завершении карьеры.

«Мы долго ждали. На промежутке времени длиной в два года у нас были «завязаны руки», но сегодня мы наконец-то скажем то, что должны были сказать уже давно. Наша карьера подошла к концу. Это был сложный, извилистый, но прекрасный путь. Наверное, стоит поверхностно рассказать вам о том, что произошло за последние два года. Деталей и происшествий слишком много, чтобы поведать вам все, поэтому мы быстро пробежимся по некоторым из них.

Физическая и моральная боль в спорте — это неотъемлемая его часть, и любой спортсмен за свой путь сталкивается с этими проблемами и преодолевает их, но даже у желания есть конец.

В первые месяцы нашего отсутствия партнеру нашей пары сделали сложнейшую операцию на позвоночник. В его нижнюю часть были вкручены четыре титановых винта, и дальнейшие тренировки и выступления были невозможны. Восстановления и возврат к тренировочному процессу заняли 10 долгих месяцев, но мы справились, вышли и восстановили все элементы на прежнем уровне. Через пару месяцев у партнерши пары случился перелом в ноге и из-за врачебной ошибки восстановление затянулось на очень долгий срок.

Эти две проблемы сильно сказались на нашем здоровье, как физическом, так и психологическом. Мы ни в коем случаи не пытаемся оправдать наше решение и вызвать у болельщиков жалость. Это лишь констатация фактов. Таких проблем и их последующих решений было очень много, но как мы сказали в начале — без углубления. Все, что произошло — произошло, и к нашему решению мы приходили долго.

В заключение мы хотим поблагодарить наш тренерский штаб. Работа, которая была проделана, не останется тщетной. Она воспитала в нас личности и научила преодолевать трудности даже тогда, когда кажется, что это невозможно. Опыт, который мы получили, найдет применение в жизни. Спасибо Павлу Слюсаренко, Ивану Малафееву, Николаю Морозову и Валентине Федоровне. Спасибо огромное!

Конечно, ни один спортсмен не стал бы спортсменом без родителей. Вы настоящие герои и мы обязаны вам всем. И напоследок вы хотим обратиться к вам. К вам, ради кого пишется этот пост: наши поклонники и болельщики, спасибо вам за вашу веру в нас, за вашу любовь и поддержку. Повторимся, вы лучшие!» — написала Панфилова в своих соцсетях.

Панфилова и Рылов — чемпионы мира среди юниоро, чемпионы зимних юношеских Олимпийских игр-2020, победители финала юниорского «Гран-при» (2019/20). Они являются действующими рекордсменами мира среди юниоров как в короткой, так и в произвольной программах, а также по общему количеству очков.