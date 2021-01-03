Туктамышева рассказала, кем хотела бы стать после окончания спортивной карьеры

Чемпионка России-2013 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева раздумывает над тем, чтобы попробовать себя в качестве тренера после окончания карьеры фигуристки.

В межсезонье спортсменка побывала в Швейцарии у известного тренера и хореографа Стефана и Ламбьеля, где помогала ему на тренировках.

— Я больше работала над техникой. Как я поняла, Стефан пригласил меня именно как специалиста в мишинской технике. Я поправляла элементы, давала упражнения. Мне это интересно, мне это нравится, особенно если я вижу, что дети действительно хотят это делать. Бывают такие, которые катаются просто для удовольствия и не совсем понимают, что нужно. В любом случае, это интересно. Тем более, что в Шампери, где тренирует Стефан, очень хорошие условия, прекрасный каток. Одно удовольствие и кататься, и тренировать.

— Не захотелось стать тренером после окончания карьеры?

— Я думаю над этим. Если раньше я не представляла, то сейчас я все больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером. Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Думаешь: «Так круто, что ты все еще здесь». Уже не спортсмен, но все равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица. Поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Я обожаю соревнования, ездить, путешествовать, вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится. (Анастасия Плетнева)

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