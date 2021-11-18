Фигуристка Погорилая рассказала, как скрывала травмы: «Ходила как оловянный солдатик»

Российская фигуристка, медалистка чемпионатов Европы и мира Анна Погорилая в интервью «СЭ» рассказала, как скрывала проблемы со здоровьем от своего тренера Анны Царевой.

— Да, такое было. Я боролась с коленями очень долго, «шляттеры». И почти никогда не говорила тренеру. Один раз за четыре года сказала, когда уже не могла согнуться. И меня отпустили с тренировки. А так ходила на прямых ногах, спускалась по лестнице, как оловянный солдатик. Это было не так критично — ты знаешь, что бывают обострения и периоды, когда полегче. Я разговаривала с мамой, врачами, следила. Но если бы я постоянно говорила: «Ой, у меня болит, не могу кататься», — меня бы не увидели на чемпионатах мира и Европы. Это тонкая грань, согласна. Даже лотерея.

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