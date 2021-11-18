Российская фигуристка назвала поражение Авериных на Олимпиаде «политическим решением»

Призерка чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая в разговоре с «СЭ» раскритиковала судейство на соревнованиях по художественной гимнастике в рамках Олимпиады в Токио.

— У гимнасток-художниц в личном качестве один комплект наград. Гораздо жестче, чем ситуация с Сотниковой в Сочи, то, что произошло с Авериными в Токио. Это просто коллапс полнейший, что-то невозможное. Политическое решение в связи с гегемонией россиянок. Аделина и Ю На Ким на таком фоне — цветочки.

— Зато как все интересоваться начали.

— И до этого гимнастику смотрели. Да, интриги-расследования поджигают интерес, конечно. Но было бы гораздо лучше, если б они выиграли. Интерес был бы такой же.

— Нет ли опасений, что-то же самое произойдет в женском одиночном катании?

— Вот поэтому девочки стараются быть на голову выше, делают намного сильнее программы и элементы, чтобы такого не допустить. В этом смысле хорошо, что сейчас нет системы 6,0, все более объективно. Но человеческий фактор всегда присутствует, кто бы что ни рассказывал. Я присутствовала на судейских семинарах, там говорят: «Судья должен быть беспристрастен, не важно, понравится это спортсмену или нет!» Но никак невозможно это исключить. Поэтому надо стремиться к недосягаемости.

— Аверины тоже казались недосягаемыми.

— Я не настолько разбираюсь в правилах гимнастики, но в фигурном катании девочки могут проиграть, только если сами ошибутся. Но субъективные придирки тоже случаются, конечно.

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