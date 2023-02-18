Фигуристка Осокина рассказала, могут ли они с Грицаенко сменить тренерский штаб

Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артемом Грицаенко, заявила, что не планирует в будущем менять Пермь на другой город.

«Да, все верно. Нам здесь нравится, нас все устраивает. За этот сезон мы очень много работали, пришли сейчас к первенству России. Школу ни в коем случае менять не собираемся. Столько сил в нас вложено... В плане тренировок, в плане поддержки, настроя на старт. Во всех моментах тут спокойнее, комфортнее», — приводит «Чемпионат» слова Осокиной.

Ранее Осокина выступала в одиночном катании и представляла ЦСКА, а потом каталась в паре с Владиславом Антонышевым у Владислава Жовнирского и Арины Ушаковой.

Грицаенко переехал в Пермь из Санкт-Петербурга, где в паре с Екатериной Сторублевцевой тренировался под руководством Тамары Москвиной.