Мозалев чаще других российских фигуристов проверялся РУСАДА на допинг в январе 2023 года

Бронзовый призер чемпионата России-2022 Андрей Мозалев стал самым проверяемым РУСАДА фигуристом в первый месяц 2023 года, сообщает ТАСС.

Всего в январе РУСАДА проверило на допинг 21 фигуриста, 19-летний Мозалев был протестирован дважды.

По разу были проверены Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Матвей Богданов, Александр Бородин, Карина Факаева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Валерий Колесов, Михаил Коляда, Юлия Лосякова, Глеб Лутфуллин, Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева.

В прошлом году Мозалев проверялся РУСАДА на допинг три раза.