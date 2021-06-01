Фигуристка Осокина перешла в парное катание. В апреле она выиграла первенство России среди одиночниц

Как стало известно «СЭ», 14-летняя фигуристка Елизавета Осокина перешла из ЦСКА в команду Нины Мозер и будет выступать в парном катании. Ее партнером станет 16-летний Андрей Рудь.

Переход корреспонденту «СЭ» подтвердила бывшая наставница Елена Буянова, посоветовавшая обратиться за комментариями к Нине Мозер. Новый тренер спортсменки сказала, что «наверное, у перехода были причины», не став их уточнять. Сама Осокина ответила «СЭ», что «на сегодняшний день это [переход] не комментирует».



Елизавета была одной из самых талантливых одиночниц-юниорок страны. Два месяца назад она выиграла первенство России в старшем возрасте (следующее по иерархии за юниорским), обыграв в том числе подопечных Этери Тутберидзе.

(Дмитрий Кузнецов)