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Фигуристка Осокина перешла в парное катание. В апреле она выиграла первенство России среди одиночниц

12:51
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Как стало известно «СЭ», 14-летняя фигуристка Елизавета Осокина перешла из ЦСКА в команду Нины Мозер и будет выступать в парном катании. Ее партнером станет 16-летний Андрей Рудь.

Переход корреспонденту «СЭ» подтвердила бывшая наставница Елена Буянова, посоветовавшая обратиться за комментариями к Нине Мозер. Новый тренер спортсменки сказала, что «наверное, у перехода были причины», не став их уточнять. Сама Осокина ответила «СЭ», что «на сегодняшний день это [переход] не комментирует».

Елизавета была одной из самых талантливых одиночниц-юниорок страны. Два месяца назад она выиграла первенство России в старшем возрасте (следующее по иерархии за юниорским), обыграв в том числе подопечных Этери Тутберидзе.

(Дмитрий Кузнецов)

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