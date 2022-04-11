Алена Косторная рассказала еще об одном перенесенном коронавирусе

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала о своей спортивной форме и том, что недавно перенесла в тяжелой форме коронавирус.

— Пока физическая форма не оптимальная все-таки?

— Не-е-ет, я вышла на лед буквально в пятницу. Я сначала то правую руку сломаю — восемь недель гипса, потом вышла, неделю откаталась и левую руку сломала. Тоже восемь недель гипса. Вышла к Елене Германовне [Буяновой], начали что-то делать, уже каскады 3-3 восстановили. Не сказать, что это было вау и стабильно, но как-то раз прям получилось, и мне сказали: «Молодец, сегодня герой!» Это было буквально в одну из пятниц, потом в субботу дали отдых, мы работали над программой, постановкой. И в понедельник я понимаю, что что-то не так, и раз — тест на «корону» положительный, выбываю на две недели. Лежала, болела. В пятницу вышла и начали вспоминать все.

— Ты именно болела или просто не могла выйти из дома из-за положительного теста?

— Я неделю лежала с температурой 38-39 градусов. Все, что могла выпить из лекарств, я пила — что разрешено и что могло как-то превратить меня в состояние человека. Но все равно ничего не помогало — слабость, вялость, сопли, горло. Меня накрыло все подряд прямо. Все, что можно было, я цепанула.

— Почему тебя это постоянно преследует, у тебя есть объяснение?

— Чем тяжелее человеческий путь, тем больше дано человеку потом. Тем больше будет вознаграждение в какой-то момент.

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