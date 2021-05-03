Википедия сохранила статью о фигуристке сборной России после публикации в «СЭ»

Статья о 18-летней фигуристке Елизавете Нугумановой осталась в Википедии после многомесячного обсуждения с участием администраторов и пользователей интернет-энциклопедии.

Статью о Нугумановой в Википедии хотели удалить ввиду «недостаточной значимости спортсменки», однако все же приняли аргументы пользователей ресурса и болельщиков. Сейчас при заходе на статью плашка «к удалению» больше не появляется.

Любопытно, что решение было принято через несколько дней после статьи «СЭ» о проблеме. Мы рады, если внесли свою лепту в защиту спортсменки. Для Нугумановой прошедший сезон был самым успешным в карьере — она стала пятой на «Гран-при России», шестой на чемпионате страны и попала в состав сборной Федерации фигурного катания России на чемпионат мира в качестве второй запасной.