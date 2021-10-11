Фигуристка Онищенко пожелала звездам сборной почаще приезжать на Кубок России

Фигуристка Арина Онищенко в интервью «СЭ» после исполнения короткой программы на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле выразила мнение по поводу уровня старта.

«Как по мне здесь уровень соревнований 10 из 10! Мне очень нравится выступать на этапах Кубка России, — сказала Онищенко. — Это значимые соревнования, поскольку нужно отбираться на чемпионат России».

В соревнованиях не принимали участия члены основного состава сборной России и не исполнялись прыжки категории ультра-си.

«Конечно, гораздо интереснее было конкурировать с мировыми звездами. Как это было в прошлом году, например. Я бы хотела, чтобы члены сборной приезжали на этапы Кубка России почаще. Например, в Сызрани была Александра Трусова и Елизавета Туктамышева. Это здорово», — подчеркнула фигуристка.

По итогам короткой программы Онищенко занимает второе место (57,71).