Щербакова ответила на вопрос о возвращении в спорт

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ по фигурному катанию ответила на вопрос о возвращении в спорт.

«О сегодняшнем выступлении недавно узнала, очень нервничаю, даже непривычно сидеть на пресс-конференции до проката. Участие в чемпионате России? Я пока восстанавливаюсь, на каждой тренировке стараюсь делать максимум возможного на данный момент, это по сравнению с обычными тренировками можно назвать лечебной физкультурой. А дальше посмотрим. Вопрос о том, что более волнительно — выступать или быть ведущей. По какую сторону экрана легче? На льду чувствую больше ответственности, будь то соревнования или шоу. Сейчас нервничаю особенно, первый выход на лед после операции», — сказала фигуристка.