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Глейхенгауз — о деле Валиевой: «Много чего хотелось бы сказать по этим вопросам»

Глейхенгауз отказался комментировать требования ВАДА от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер и постановщик по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

— Если честно, по всем вопросам много чего хотелось сказать, но по юридическим соображениям комментировать я не буду, — сказал Глейхенгауз на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ по фигурному катанию.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
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