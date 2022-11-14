Глейхенгауз отказался комментировать требования ВАДА от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Тренер и постановщик по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз отреагировал на требование ВАДА от CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты на Играх-2022 в Пекине.

— Если честно, по всем вопросам много чего хотелось сказать, но по юридическим соображениям комментировать я не буду, — сказал Глейхенгауз на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ по фигурному катанию.

14 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

В феврале Валиева в составе сборной России выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2022 в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.