Тренер и постановщик Даниил Глейхенгауз высказался о новой произвольной программе своей подопечной Камилы Валиевой, которую посветили Олимпиаде-2022.

«Мне кажется, все, что мы хотели передать этой программой, видно в самой программе и в том, как Камила ее катает. От звуковой дорожки новостей мы не отказались, слишком часто мы ее использовать не хотели, вернемся к чемпионату России. Я читал много о том, что мучаем девочку, но если бы Камила не хотела, этой программы бы не было. Можно по-разному относиться к этой программе как постановке, но те эмоции, которые Камила нам подарила на контрольных прокатах, незабываемы», — сказал он на пресс-конференции в рамках первого тура Кубка московского спорта среди команд школ.

Новая произвольная программа Валиевой посвещена Олимпийским играм в Пекине. Она поставлена под саундтрек из фильма «Шоу Трумана» и содержит несколько фрагментом из выпуска новостей.