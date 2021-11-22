Фигурист Назарычев поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» во Франции

Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в паре с Юлией Артемьевой, поблагодарил болельщиков за поддержку после этапа «Гран-при» во Франции.

«Жалко осознавать, что для нас подошли к концу эти два этапа серии «Гран-при».

Очень быстро пролетели эти два старта, но дело сделано, мы показали свои умения и ждем окончания «Гран-при» в Сочи, после чего мы увидим, что будет дальше. Всем спасибо за поддержку, работы много, скоро увидимся", — написал Михаил в Instagram.

Артемьева и Назарычев заняли второе место на турнире во Франции. Пара набрала 205,15 балла за короткую и произвольную программы.