Евгения Медведева призналась, что в последние два года стала намного счастливее

Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на программе «Доброе утро» на Первом канале. Отметим, 19 ноября спортсменке исполнилось 22 года.

— Жень, что загадали [на день рождения]? Каких успехов, каких новых триумфов?

— Уже года два я поняла для себя, что ничего загадывать я не буду. И пускай оно как идет, так и идет. То есть для меня какой-то особой романтики в загадывании желаний нет. И знаете, в последние два года я стала счастливее, потому что я не даю себе каких-то ложных обещаний и просто живу, наслаждаюсь моментом.

Если что-то возможно и какие-то сокровенные мечты, мои желания сбываются, я только радуюсь, но загадывать их в определенный момент... Я решила, что не стоит так делать.

На данный момент фигуристка не участвует в турнирах. В паре с тиктокером Данилом Милохиным Медведева участвует в шоу «Ледниковый период».