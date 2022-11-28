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28 ноября, 23:14

Фигурист Кацалапов считает, что в шоу приходится более радикально менять образы

Мария Гусева
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синицыной, рассказал, чем ледовые шоу отличаются от спортивных программ. Фигуристы примут участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

«Что самое сложное в шоу? Это сказать трудно, спорт очень сильно отличается от этих ледовых постановок. В шоу образ кардинально меняется, к этому больше актерски подходишь», — цитирует ТАСС Кацалапова.

«Мне близка эта роль, ее образ, мышление Шахерезады, то, как она себя представляет», — добавила Синицина.

Синицина и Кацалапов — олимпийские чемпионы в командном соревновании, серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. Также они победители командного чемпионата мира и двукратные чемпионы России. Фигуристы выступают в паре с 2014 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
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