Фигурист Лутфуллин назвал Туктамышеву королевой: «Как она готовится, сколько трудится!»

Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал свое выступление на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

«На три с половиной себя оцениваю. Могу лучше точно. То, что в тройке буду — это здорово. Первый раз пробовал четверной риттбергер. К сожалению, не получилось. Концовку программы надо дорабатывать, запланировал два четверных, надо чище делать. Дорожку, вращения. А то вообще сдох.

Прокаты соперников смотрел. Мне это не мешает никак. Я могу посмотреть, потом выйти и спокойно откатать. Никаких проблем. Я соревнуюсь не с ними прежде всего, а с самим собой. Они опытные, программы накатанны. Но и я не отстаю, набираю обороты. С моим набором реально даже и выиграть. Лизу тоже смотрел по интернету. Королева — что еще сказать. Как она готовится, сколько трудится. Это круто.

Идея программы? На самом деле мы не совсем по фильму программу строим. Не понравилось, тяжело мне смотреть такие фильмы. Я создал свой мир по этой программе. Я веселый, веселый. А потом оборачиваюсь и меня убивают. Докатываю уже как «ангел». Придумывали идею все вместе», — сказал Лутфуллин.

Туктамышева выиграла соревнования среди женщин.