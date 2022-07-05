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Сегодня, 13:01

«Забыла, как выгляжу в купальнике». Худайбердиева показала фото в зеленом купальнике

Елизавета Худайбердиева показала снимки в зеленом купальнике с пляжа
Виктория Кравченко
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Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих соцсетях показала фото с пляжа. На снимке девушка позирует в зеленом купальнике.

«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике. Так что вот! Лучший отпуск!» — подписала фото фигуристка.

Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Елизавета Худайбердиева. Фото Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на новые снимки Худайбердиевой:

«Самая милая фигуристка!»

«Шикарная девушка».

«Как хороша, зеленый к лицу».

19-летняя спортсменка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России 2022 года они выиграли бронзовые медали.

Фигурное катание
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