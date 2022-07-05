«Забыла, как выгляжу в купальнике». Худайбердиева показала фото в зеленом купальнике

Елизавета Худайбердиева показала снимки в зеленом купальнике с пляжа

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих соцсетях показала фото с пляжа. На снимке девушка позирует в зеленом купальнике.

«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике. Так что вот! Лучший отпуск!» — подписала фото фигуристка.

Елизавета Худайбердиева. Соцсети

Елизавета Худайбердиева. Соцсети

Подписчики фигуристки отреагировали на новые снимки Худайбердиевой:

«Самая милая фигуристка!»

«Шикарная девушка».

«Как хороша, зеленый к лицу».

19-летняя спортсменка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России 2022 года они выиграли бронзовые медали.