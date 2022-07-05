«Забыла, как выгляжу в купальнике». Худайбердиева показала фото в зеленом купальнике
Елизавета Худайбердиева показала снимки в зеленом купальнике с пляжа
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в своих соцсетях показала фото с пляжа. На снимке девушка позирует в зеленом купальнике.
«Начинаю забывать, как выгляжу в купальнике. Так что вот! Лучший отпуск!» — подписала фото фигуристка.
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Елизавета Худайбердиева.
Соцсети
Подписчики фигуристки отреагировали на новые снимки Худайбердиевой:
«Самая милая фигуристка!»
«Шикарная девушка».
«Как хороша, зеленый к лицу».
19-летняя спортсменка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. На чемпионате России 2022 года они выиграли бронзовые медали.
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