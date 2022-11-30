Фигурист Букин считает, что шоу «Ледниковый период» поможет ему в спорте

Двухкратный серебряный призер чемпионата Европы Иван Букин заявил, что получил на телевизионном шоу «Ледниковый период» опыт, который поможет ему в спортивной карьере. На телешоу фигурист выступал в паре с ведущей Аллой Михеевой.

«Я в восторге. Честно вам скажу, это потрясающий проект, я восхищен и доволен, что мне удалось в нем поучаствовать. Это колоссальный опыт, который, я уверен, смогу применить и в профессиональной карьере», — цитирует Букина ТАСС.

29-летний фигурист выступает в паре с 27-летней Александрой Степановой, они являются двухкратными чемпионами России, дважды серебряными призерами чемпионата Европы и трижды бронзовыми.