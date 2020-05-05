«Феечка наша». Фанаты в восторге от мейкапа Загитовой

На странице фанатов российской фигуристки Алины Загитовой появилась новая фотография. Поклонникам спортсменки понравилось фото.

«Феечка наша, такая нежная», — написал один из пользователей. Другие также оставили много восторженных комментариев: «Я в нокауте. Какая она тут, даже речь отнимает от такой красоты». «Алина — сама весна!» «Такой нежный макияж». «Само совершенство».

17-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, чемпионка мира и Европы.