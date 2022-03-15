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Сегодня, 09:20

Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Евгения Тарасова рассказала, как подружилась с Елизаветой Туктамышевой.

«Мне кажется, это были мои первые выездные соревнования в одиночном катании. Недавно вспоминали с ней, это было в Нижнем Новгороде. Мне, наверное, было лет 10-11. Быть может, 2005-й или 2006 год. Примерно с того времени и сдружились, списываемся, созваниваемся, по возможности встречаемся», — цитирует Тарасову ТАСС.

Ранее Тарасова и ее партнер Владимир Морозов высказались о своем будущем. На Играх в Пекине пара заняла второе место.

Источник: https://tass.ru/interviews/14058823
Евгения Тарасова
Елизавета Туктамышева
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