Фигуристы Тарасова и Морозов прокомментировали свое будущее
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о своем будущем.
— Скажите, пожалуйста, какие на данный момент планы по дальнейшей карьере. Вы остаетесь в спорте?
— Закончить мы всегда успеем, — сказал Морозов ТАСС.
— Если говорить о будущем, согласились ли бы вы прокомментировать соревнования в парном катании?
— Я думаю, да. Прямо чтобы целенаправленно пойти работать комментатором, наверное, нет. Но если пригласят, то можно попробовать, — добавила Тарасова.
На Олимпиаде в Пекине пара завоевала серебряные медали в парном катании.
Источник: https://tass.ru/interviews/14058823
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