Фигуристы Тарасова и Морозов прокомментировали свое будущее

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о своем будущем.

— Скажите, пожалуйста, какие на данный момент планы по дальнейшей карьере. Вы остаетесь в спорте?

— Закончить мы всегда успеем, — сказал Морозов ТАСС.

— Если говорить о будущем, согласились ли бы вы прокомментировать соревнования в парном катании?

— Я думаю, да. Прямо чтобы целенаправленно пойти работать комментатором, наверное, нет. Но если пригласят, то можно попробовать, — добавила Тарасова.

На Олимпиаде в Пекине пара завоевала серебряные медали в парном катании.