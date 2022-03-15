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Сегодня, 08:56

Фигуристы Тарасова и Морозов прокомментировали свое будущее

Виктория Кравченко
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о своем будущем.

— Скажите, пожалуйста, какие на данный момент планы по дальнейшей карьере. Вы остаетесь в спорте?

— Закончить мы всегда успеем, — сказал Морозов ТАСС.

— Если говорить о будущем, согласились ли бы вы прокомментировать соревнования в парном катании?

— Я думаю, да. Прямо чтобы целенаправленно пойти работать комментатором, наверное, нет. Но если пригласят, то можно попробовать, — добавила Тарасова.

На Олимпиаде в Пекине пара завоевала серебряные медали в парном катании.

Источник: https://tass.ru/interviews/14058823
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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