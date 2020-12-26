Евгения Тарасова и Владимир Морозов в третий раз выиграли чемпионат России по фигурному катанию
Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами России в парном катании на турнире в Челябинске. Они набрали 147,58 балла за произвольную программу, общая сумма баллов — 228,23.
Победа на турнире в Челябинске стала третьей в карьере фигуристов на первенстве страны.
Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье место — у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Челябинск
Чемпионат России
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38
4. Анастасия Мишина/Александ Галлямов — 138,70
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52
6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33
Итог
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04
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