Евгения Тарасова и Владимир Морозов в третий раз выиграли чемпионат России по фигурному катанию

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали чемпионами России в парном катании на турнире в Челябинске. Они набрали 147,58 балла за произвольную программу, общая сумма баллов — 228,23.

Победа на турнире в Челябинске стала третьей в карьере фигуристов на первенстве страны.

Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье место — у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38

4. Анастасия Мишина/Александ Галлямов — 138,70

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04