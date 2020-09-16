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Евгения Медведева снялась с этапа Кубка России в Сызрани

22:14
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», российская фигуристка Евгения Медведева не примет участия в этапе Кубка России в Сызрани на этих выходных. Подопечная Этери Тутберидзе, о переходе к которой стало известно сегодня, снялась с соревнований.

Таким образом, в турнире среди фигуристок сборной России в группе Тутберидзе будут участвовать только Анна Щербакова и Майя Хромых.

Сегодня было объявлено о возвращении Медведевой в «Хрустальный». Она уже провела первую тренировку на катке.

Медведева является двукратной серебряной призеркой Олимпиады в Пхенчхане. Спортсменка дважды становилась чемпионкой мира (2016, 2017) и два раза выигрывала чемпионат Европы (2016, 2017).

Фигуристка работала с Тутберидзе до 2018 года. Затем Медведева тренировалась у канадского специалиста Брайана Орсера. (Дмитрий Кузнецов)

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