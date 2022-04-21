Фигурист Кацалапов: «Я много раз жалел, что не пошел в хоккей»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, каким видом спорта хотел бы заниматься, кроме фигурного катания.

«В телеграме ребята спрашивали, есть ли еще вид спорта, каким я бы хотел заняться. Вообще да, есть! Я много раз жалел, что не пошел в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо. Сейчас, конечно, уже ни о чем не жалею.

Но хоккей все равно моя мечта. Жду момента, когда наконец форму надену. Когда это будет — без понятия, хотя меня часто зовут в разные клубы ночной лиги. Но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему. Поэтому хоккей пока только в планах. Надеюсь, когда-нибудь осуществлю его», — написал Кацалапов в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.